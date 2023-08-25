Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт в России. БПЛА уничтожили около 13:00.

Около полудня российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области. Никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

До этого стало известно, что два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. Еще раньше украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.

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