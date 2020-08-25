В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 11 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Всего в столице подтвержден 681 новый случай инфекции. Среднесуточный темп прироста за неделю составил 0,26 процента. Количество заражений остается на низком уровне, несмотря на увеличение охвата тестирований.

Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,3 миллиона случаев заражения, свыше 806 тысяч человек скончались. В России выявлено 966 189 случаев COVID-19, вылечились 779 747 человек, скончались 16 568.