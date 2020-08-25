В Москве недельное число новых случаев COVID-19 меньше, чем в предыдущие три недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтвержден 681 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составил 0,26%. В Оперштабе сообщили, что число новых случаев в Москве остается на низком уровне, несмотря на увеличение охвата тестирований.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 38,2% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 26,1%.

Около 19,2% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 9,4% из них старше 80 лет. Еще 7,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 4 696 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 253 случая не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

