Завладевшие собственностью Росгвардии и МО РФ мошенники получили до 18 лет заключения

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Мошенники, которые завладели недвижимостью Росгвардии, Минобороны и администраций районов Подмосковья, получили до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Приговор был вынесен 18 участникам преступного сообщества. Еще два организатора приговорены к лишению свободы на 17 и 18 лет.

"В течение 4 лет участники сообщества путем обмана незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами, помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам", – говорится в сообщении.

Установлено, что с 2013 по 2017 год злоумышленники незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более чем 500 миллионов рублей.

Ранее правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в хищении 30 миллионов рублей при помощи мошеннической схемы по обналичиванию средств. Аферисты создавали фирмы-однодневки, от лица которых оказывали людям банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. Для подтверждения сделок создавались подложные документы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

