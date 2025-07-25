План "Ковер" снят в Северной Осетии и других регионах СКФО

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План "Ковер" был отменен на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в Северной Осетии также отменен режим беспилотной опасности. Региональный оперативный штаб продолжил работу в штатном режиме.

План "Ковер" вводился в Северной Осетии ночью в пятницу, 25 июля. Меняйло предупреждал местных жителей о возможном замедлении работы мобильного интернета.

Ранее были сняты временные ограничения на работу сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.