Сбивший школьницу на "зебре" из-за застрявшего в педали сланца осужден в Челябинске

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Мужчину, сбившего 15-летнюю школьницу из-за застрявшего в педали сланца, осудили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

ДТП произошло 2 июля 2023 года на улице Энергетиков. Водитель за рулем Mitsubishi Carisma наехал на Renault Duster, который пропускал людей на пешеходном переходе. В результате вторая машина переехала девочку, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

У пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза. Медики сделали девушке сразу три операции.

Суд по итогу признал 38-летнего мужчину, который управлял Mitsubishi Carisma, виновным в нарушении ПДД, в связи с чем школьнице был нанесен тяжкий вреда здоровью. Водитель автомобиля частично признал вину и объяснил, что потерял управление из-за застрявшего в педали сланца.

В результате ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчине нужно будет возместить девушке моральный ущерб, который оценили в 1,2 миллиона рублей.

В ночь на вторник, 23 июля, произошла смертельная авария, в результате которой разбилась блогер из России Татьяна Озолина, известная также как МотоТаня. Как утверждали СМИ, два мотоцикла, одним из которых управляла Озолина, столкнулись на трассе между городами Секе и Милас, после чего один мотоцикл влетел в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

Блогер скончалась на месте ДТП, а Обута доставили в больницу с тяжелыми травмами. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Российское Генконсульство в Анталье пообещало, что поможет вернуть тело девушки на родину.

