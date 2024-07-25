Sabah: виновником аварии, в которой погибла блогер МотоТаня, стал турецкий мотоциклист

Фото: телеграм-канал "#мотоТаня"

Турецкий гражданин Онур Обут стал виновником аварии с мотоциклами в Турции, в которой погибла блогер из России Татьяна Озолина, известная также как МотоТаня. Об этом со ссылкой на данные следствия сообщает газета Sabah.

Согласно информации издания, мотоцикл, на котором ехал Обут, врезался сзади в мотоцикл Озолиной, из-за чего ее транспортное средство выбросило на обочину дороги. Следствие признало турка виновником аварии, по решению прокуратуры провинции Муглы он был доставлен в суд, а впоследствии отпущен под подписку о невыезде.

При этом сам Обут на допросе утверждал, что смертельное ДТП произошло по вине россиянки.

О смертельной аварии стало известно в ночь на вторник, 23 июля. Как писали СМИ, два мотоцикла, одним из которых управляла Озолина, столкнулись на трассе между городами Секе и Милас, затем один мотоцикл влетел в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

Девушка умерла на месте, а Обута доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

По факту гибели байкерши было заведено уголовное дело. Российское Генконсульство в Анталье пообещало, что поможет вернуть тело девушки на родину.