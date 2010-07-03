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20:33

На Украине не нашли оснований для задержания российских моряков

происшествия политика

20:33

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Фото: телеграм-канал Mash

В Службе безопасности Украины заявили, что оснований для задержания моряков с российского танкера не было.

"Экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Морякам предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", – цитирует "Интерфакс" представителя ведомства.

О задержании российского танкера на Украине сообщалось днем 25 июля. Инцидент произошел в порту Измаил Одесской области. На судне были проведены обыски. Украинская сторона отметила, что танкер является вещественным доказательством по делу о блокировании кораблей в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что захват заложников повлечет серьезные "последствия" для украинской стороны. Позднее посольство РФ в Киеве объявило, что члены экипажа отправились домой.

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

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происшествия политика

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