Посольство РФ опровергло возвращение домой экипажа танкера

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Представители компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" сообщили, что экипаж задержанного в порту Измаил судна находится в безопасности и отправляется домой, вместе с тем российское посольство в Киеве не подтвердило эту информацию, передает ТАСС.

В посольстве добавили, что выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут пути решения.

О задержании российского танкера Службой безопасности Украины стало известно 25 июля. Инцидент произошел в порту Измаил Одесской области, на судне прошли обыски. Как заявила украинская сторона, задержание связано с тем, что в ноябре 2018 года танкер якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе, так что само судно является вещественным доказательством.

Согласно данным сайта MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае. До недавнего времени он носил название Neyma, а теперь называется Nika Spirit. Его идентификатор при этом остался прежним – 8895528.

В министерстве иностранных дел России сообщили, что ожидают официальных заявлений украинских властей в связи с задержанием российского танкера.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Они несколько часов опасно маневрировали и не отвечали на требования российских властей. Нарушители были задержаны, позднее Киев обвинил Москву в агрессии. В Кремле произошедшее назвали провокацией.