Человеческие останки нашли во время ремонта на территории Дома-музея Островского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ходе работ по прокладке кабеля на территории Дома-музея Островского на улице Малой Ордынке были обнаружены человеческий череп и кости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Человеческие останки обнаружили на глубине около двух метров.



"Всего найдено 18 фрагментов скелета", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, на данный момент проводится экспертиза.

В мае в лесополосе на востоке столицы был обнаружен человеческий череп. По данному факту Следственный комитет начал проверку. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее останки умершего около трех лет назад мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Сокол. Позднее выяснилось, что останки принадлежат владельцу квартиры.

