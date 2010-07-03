СК проводит проверку после обнаружения останков в парке в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения скелетированных останков в парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК России.

Следователи уже установили личность погибшего. Уточняется, что смерть наступила не менее года назад.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Сообщается, что останки доставили в морг для экспертизы. Специалисты устанавливают обстоятельства, при которых умер человек. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Ранее останки умершего около трех лет назад мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Сокол. Позднее выяснилось, что останки принадлежат владельцу квартиры.