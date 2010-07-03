Останки мужчины пролежали в квартире в столичном районе Сокол три года

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Останки умершего около трех лет назад мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Сокол. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 3 апреля в квартире на Волоколамском шоссе, в доме 7Б был обнаружен скелетированный труп.

Позднее выяснилось, что останки принадлежат владельцу квартиры. Смерть мужчины наступила около трех лет назад.

Сообщается, что останки доставили в морг для экспертизы. Специалисты устанавливают обстоятельства, при которых умер человек.