СК начал проверку после обнаружения останков на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Отмечается, что 18 мая в лесополосе на востоке столицы был обнаружен человеческий череп. По факту обнаружения останков следователи начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее останки умершего около трех лет назад мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Сокол. Позднее выяснилось, что останки принадлежат владельцу квартиры.

