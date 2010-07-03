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15:53

Скелет умершего год назад мужчины обнаружили в подмосковном лесу

происшествия

15:53

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Фото: телеграм-канал Baza

В лесу в городском округе Шатура обнаружили останки мужчины, сообщает Агентство "Москва". Следователи выясняют обстоятельства его смерти.

Человеческий скелет нашли вблизи СНТ "Струя" поселка Черусти. Его смерть наступила около года назад. Правоохранители установили, что погибший 1987 года рождения жил в Пушкинском районе. Он числился в федеральном розыске как без вести пропавший.

Следователи проводят проверку, для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данным СК, мужчина состоял в сообществе, практиковавшем выживание в экстремальных условиях.

Телеграм-канал Baza сообщает, что местные жители, гуляя по лесу, наткнулись на его тело. Руки мужчины были заведены за спину, закованы в наручники и примотаны к стволу дерева несколькими металлическими цепями.

31-летний Иван Ключарев пропал два года назад, соответственно он как минимум год простоял прикованным цепями к дереву. Его искала мама, отчаявшись, она даже обращалась в телевизионную программу по поиску родных. Женщина рассказала, что сын очень любил ходить в походы – в последний раз с палаткой отправился в Черустинский заповедник и не вернулся.

Недалеко от тела мужчины нашли его палатку, полузасыпанную листьями, внутри нетронутыми лежали его вещи. Никаких улик на месте обнаружить не удалось, как и установить настоящую причину смерти парня.

Друзья Ключарева считают, что он мог сам приковать себя к дереву. Они рассказывают, что его любимая поговорка была: "Судьба всегда выведет" – с этими словами он ввязывался в различные приключения.

происшествия

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