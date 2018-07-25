Число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 79 человек

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Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79 человек. 187 человек, в том числе 23 ребенка, получили травмы, сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 74 погибших. При этом остается неизвестным число людей, пропавших без вести.

В больницах области Аттика остаются 71 человек, 10 из них находятся в реанимации. Выписаны 12 детей, еще 11 проходят лечение.

Сильный лесной пожар возник в понедельник в восточной части Аттики. Виной тому стали 40-градусная жара и сильный ветер. Пожар полностью уничтожил курортный город Мати.

Ранее свою помощь Греции в тушении пожаров предложила Россия.