Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 74 человек

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По меньшей мере 74 человека погибли в результате лесных пожаров в Греции, сообщает Sputnik Греция.

Различные травмы получили не менее 187 человек, в том числе 23 ребенка. Без вести пропавшими остаются более 100 человек.

Сразу несколько пожаров вспыхнуло в Греции в понедельник. Большая часть из них пришлась на столичный регион Аттика.

Виной тому стали 40-градусная жара и сильный ветер. Основные очаги возгорания отмечены возле города Каламос, около Кинеты и рядом с Неос Вутзас.

Ранее свою помощь Греции в тушении пожаров предложила Россия.