Путин предложил помощь Греции в борьбе с лесными пожарами

24 июля, 14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин сообщил в послании греческим властям о готовности оказать необходимую помощь в преодолении последствий пожаров. Об этом передает РИА Новости.
"Президент России направил телеграмму своему греческому коллеге Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу, в которой выразил готовность оказать помощь в борьбе со стихийным бедствием", – сообщила пресс-служба Кремля.
В Греции в понедельник вспыхнула череда крупных пожаров. Большинство возгораний случилось в столичном регионе Аттика. Несколько дней подряд столбик термометра в стране держится на отметке 40 градусов, а в понедельник ситуация ухудшилась с нашествием сильного ветра, из-за которого пожарные не могли потушить пламя.
Ранее сообщалось, что во время лесных пожаров в Греции, число погибших превысило 60 человек. Еще более ста человек пострадали от множества травм и ожогов.
Сейчас в Греции объявлен национальный траур. Основные очаги возгорания отмечены возле города Каламос, около Кинеты и рядом с Неос Вутзас.
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