Число погибших из-за лесных пожаров в Греции превысило 60 человек

24 июля, 13:09
Фото: ТАСС/Zuma/Giorgos Zachos
Число погибших при лесных пожарах, вспыхнувших в Греции, перевалило за 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось о 50 погибших. Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.
В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран Евросоюза.
По информации греческих властей, есть три больших очага пожара – возле города Каламос, около Кинеты и рядом с Неос Вутзас.
Как сообщает российское посольство, россияне, по предварительным данным, не пострадали.
В прошлом году в ряде регионов Греции также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Причинами большого числа возгораний являлись чрезвычайно жаркая погода (35-39 градусов по Цельсию в тени), сильные ветра, а иногда и умышленные поджоги.
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