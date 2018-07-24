Число погибших из-за лесных пожаров в Греции превысило 60 человек

Фото: ТАСС/Zuma/Giorgos Zachos

Число погибших при лесных пожарах, вспыхнувших в Греции, перевалило за 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось о 50 погибших. Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.

В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран Евросоюза.

По информации греческих властей, есть три больших очага пожара – возле города Каламос, около Кинеты и рядом с Неос Вутзас.

Как сообщает российское посольство, россияне, по предварительным данным, не пострадали.

В прошлом году в ряде регионов Греции также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Причинами большого числа возгораний являлись чрезвычайно жаркая погода (35-39 градусов по Цельсию в тени), сильные ветра, а иногда и умышленные поджоги.