Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 50

24 июля, 10:25
Фото: instagram.com/apollonfc
Число погибших в результате масштабных пожаров, вспыхнувших неподалеку в Греции, возросло до 50, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местный общественный телеканал EPT.
Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.
Ранее сообщалось о более чем 20 погибших. Утром 24 июля добровольцы обнаружили 26 погибших рядом с пляжем курортного района Мати. Предполагается, что люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара.
В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран ЕС.
Между тем пожар перекинулся на прибрежные поселения. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. По данным греческих властей, есть три больших очага пожара — возле города Каламос, возле Кинеты и рядом с Неос Вутзас.
Как сообщает российское посольство, граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали.
Летом лесные пожары происходят в Греции регулярно. В 2017 году в ряде регионов страны также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Многие были уверены, что их причиной стали поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса. Причинами большого числа возгораний являлись чрезвычайно жаркая погода (35-39 градусов по Цельсию в тени), сильные ветра, а иногда и умышленные поджоги.
Пожары также появились в Албании. С июля возгорания распространились на территорию площадью 5 тысяч гектаров.
Please keep Greece in your thoughts today. There are several different fires of suspicious origin raging around Athens. People and animals have and will die today. It's a national tragedy. Thank you ❤️— Eugenia Triantafyllou (@FoxesandRoses) 23 июля 2018 г.
Photos: Kalogerikos Nikos pic.twitter.com/kEDMo27WQU
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