Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 50

Число погибших в результате масштабных пожаров, вспыхнувших неподалеку в Греции, возросло до 50, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местный общественный телеканал EPT.

Еще более ста человек получили ожоги и различные травмы.

Ранее сообщалось о более чем 20 погибших. Утром 24 июля добровольцы обнаружили 26 погибших рядом с пляжем курортного района Мати. Предполагается, что люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара.

В стране объявлен национальный траур. Греция попросила помощи у стран ЕС.

Между тем пожар перекинулся на прибрежные поселения. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. По данным греческих властей, есть три больших очага пожара — возле города Каламос, возле Кинеты и рядом с Неос Вутзас.

Как сообщает российское посольство, граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали.

Летом лесные пожары происходят в Греции регулярно. В 2017 году в ряде регионов страны также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Многие были уверены, что их причиной стали поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса. Причинами большого числа возгораний являлись чрезвычайно жаркая погода (35-39 градусов по Цельсию в тени), сильные ветра, а иногда и умышленные поджоги.

Пожары также появились в Албании. С июля возгорания распространились на территорию площадью 5 тысяч гектаров.

Please keep Greece in your thoughts today. There are several different fires of suspicious origin raging around Athens. People and animals have and will die today. It's a national tragedy. Thank you ❤️

Photos: Kalogerikos Nikos pic.twitter.com/kEDMo27WQU