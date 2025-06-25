Подозреваемому в двойном убийстве в Тульской области предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Мужчине, которого подозревали в убийстве двух жителей Тульской области, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следователи и оперативники смогли собрать доказательства, которые подтверждают причастность предпринимателя из города Новомосковска к совершенному преступлению. В связи с этим ему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Сам злоумышленник подробно рассказал о случившемся, признав свою вину в произошедшем.

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об аресте мужчины. При этом сотрудники регионального СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят закрепить доказательства.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были найдены в тульском поселке Майском Узловского района в понедельник, 23 июня. Прохожие обнаружили их в стоящей на дороге машине. Выяснилось, что были убиты директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат.

Следователи заявили, что предприниматель не захотел возвращать мужчинам долг в размере нескольких миллионов рублей. Однако спустя время предложил правозащитнику и директору образовательного учреждения добраться до поселка, где он якобы хотел передать деньги.

В результате, находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову юристу, а также директору колледжа олимпийского резерва. Затем мужчина скрылся с места происшествия. Однако через некоторое время он был задержан.