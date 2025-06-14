14 июня, 17:00Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-депутат Харазия был задержан в Абхазии
Фото: council.gov.ru
В Абхазии задержан бывший депутат парламента Адгур Харазия, он подозревается в убийстве депутата Вахтанги Голандзии и ранении другого депутата Кана Кварчии. Об этом сообщает телеграм-канал МВД республики.
"С целью реализации задержания на место отправились лично председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер, внутренних дел Роберт Киут", – говорится в сообщении.
Работы по установлению местонахождения Харазии шли более шести месяцев.
Харазия был объявлен в розыск после того, как в декабре 2024 года открыл стрельбу у парламента Абхазии. В результате Голандзия был убит, а Кварчия получил ранение. Сам Харазия скрылся.
Сообщалось, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике. Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении депутата.