Подозреваемый в убийстве экс-депутат Харазия был задержан в Абхазии

Фото: council.gov.ru

В Абхазии задержан бывший депутат парламента Адгур Харазия, он подозревается в убийстве депутата Вахтанги Голандзии и ранении другого депутата Кана Кварчии. Об этом сообщает телеграм-канал МВД республики.

"С целью реализации задержания на место отправились лично председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер, внутренних дел Роберт Киут", – говорится в сообщении.

Работы по установлению местонахождения Харазии шли более шести месяцев.

Харазия был объявлен в розыск после того, как в декабре 2024 года открыл стрельбу у парламента Абхазии. В результате Голандзия был убит, а Кварчия получил ранение. Сам Харазия скрылся.

Сообщалось, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике. Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении депутата.