Около 20 домов повредили в ходе перестрелки во время движения "вагнеровцев" под Воронежем

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Около 20 домовладений получили повреждения в ходе перестрелки, произошедшей во время движения по территории Павловского района Воронежской области колонны группы "Вагнер", сообщил сегодня глава района Максим Янцов.

"В результате перестрелки, произошедшей вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек отсутствуют", – написал Янцов в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что для обследования территории, попавшей в зону обстрела, местная администрация взаимодействует со специалистами учреждения Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.