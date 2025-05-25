Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Калужской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Калужской области в ночь на 25 мая. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Дроны были сбиты на окраине Обнинска, а также в Сухиничском, Тарусском, Боровском и Малоярославецком районах. На всех местах падения БПЛА работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Минувшей ночью атаке вражеских БПЛА также подверглась Тверская область. Силы ПВО уничтожили беспилотники в районе Мигалово в Твери. В результате произошедшего обошлось также без пострадавших.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Туле, где беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. При падении дрона были повреждены стекла в трех жилых домах. На месте уже работают сотрудники оперативных служб.