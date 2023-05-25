В Москве задержали мужчину, насиловавшего дочерей на протяжении нескольких лет

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники столичного управления Следственного комитета (СК) РФ задержали мужчину, который в период с 2014 по 2023 годы насиловал дочерей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, в период с 2014 года по 2023 год мужчина, находясь в городе Элиста и в столичном регионе, систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей 2000 и 2003 годов рождения", – говорится в сообщении.

Потерпевшие рассказали о насилии со стороны отца только после достижения совершеннолетия. Они обратились с заявлением в полицию.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 131, 132 и части 1 статьи 119. Следователями было установлено 14 эпизодов преступлений.

В ближайшее время отец девочек пройдет судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для него в виде заключения под стражу.

До этого в Якутии задержали мужчину, изнасиловавшего ребенка в прямом эфире в чат-рулетке. Позже выяснилось, что он был сожителем бабушки девочки, которая не подозревала о произошедшем. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

