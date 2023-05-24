Внук насмерть забил бабушку гантелей в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Внук 1996 года рождения не менее двух раз ударил свою 70-летнюю бабушку в голову грифом гантели. В результате этого женщина умерла на месте происшествия, передает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на Братеевской улице на юге Москвы. Отмечается, что мужчина сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали.

"На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд признал виновным 41-летнего мужчину в убийстве пожилой женщины и ее 13-летней внучки. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению. Инцидент произошел в Апшеронске в Краснодарском крае.