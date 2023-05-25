Неизвестный с ружьем и ножом ранил 4 человек в Японии и забаррикадировался в здании – СМИ

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Неизвестный, вооруженный охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано префектуры Нагано в Японии, а затем забаррикадировался в одном из зданий, сообщает РИА Новости.

Среди пострадавших – двое полицейских. ЧП произошло около 16:30 по местному времени недалеко от железнодорожной станции Синсю-Накано.

В районе станции расположены дошкольное учреждение, рестораны и станция противопожарной службы. Проживающих рядом людей попросили не выходить на улицы, поскольку у злоумышленника до сих пор может быть при себе оружие.

Местные телеканалы сообщают, что подтверждена гибель двух полицейских и одной женщины. О состоянии четвертого пострадавшего пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и шестеро получили травмы в результате стрельбы в одном из банков американского города Луисвилл, штат Кентукки. Полицейские сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу, был нейтрализован.

Позже стало известно, что стрельбу в банке Луисвилля мог начать действующий или бывший сотрудник этой кредитной организации.