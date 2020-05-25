СК задержал трех подозреваемых в участии в перестрелке на юге Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала РУ_ЧП

Следственный комитет РФ задержал трех подозреваемых в участии в перестрелке рядом с ЖК "Ясный" на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, следователи провели допрос более 15 участников конфликта, а также его очевидцев. Представители ведомства провели обыск, в результате которого у подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие.

В настоящее время следователи продолжают проводить разбирательство в связи с инцидентом. Ведомством назначены ряд экспертиз, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

Вечером 24 мая в ЖК "Ясный" произошло вооруженное столкновение между двумя группами людей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".

В результате инцидента пострадало два человека. После введения в городе плана "Перехват" и активных действий столичной полиции было задержано девять человек, так или иначе присутствовавших на месте происшествия.