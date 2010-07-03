Всех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

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Три россиянки выписаны из итальянских больниц после ДТП в Сиене. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на посольство России в Италии.

"25 мая три пострадавшие в результате ДТП гражданки России были выписаны из больниц города Сиена и в сопровождении дипломатов посольства доставлены в аэропорт, откуда вылетели в Россию", – говорится в сообщении.

Утром 22 мая туристический автобус, направлявшийся из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену, перевернулся и упал с дороги. В аварии погибла гид из России. Сообщалось, что еще 37 человек, включая 19 россиян, получили травмы.

35-летнего итальянского водителя, который, возможно, отвлекся во время движения, в результате чего и произошла авария, задержали. Его обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам.