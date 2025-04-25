Подозреваемый в убийстве полицейского в Ленобласти арестован

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

Кингисеппский городской суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Ленинградской области.

Злоумышленник будет находиться под арестом до 23 июня 2025 года.

Инцидент произошел 23 апреля. По версии следствия, оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых в районе дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе обратил внимание на мужчину, который был схож по приметам в разыскиваемым лицом. При попытке задержания злоумышленник ударил правоохранителя ножом в шею и сбежал. От полученных ранений Семеновых скончался.

Позже подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.