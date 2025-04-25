Бастрыкин поручил доложить о массовом сносе домов на Кубани

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с массовым сносом жилых домов в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В соцсетях было опубликовано видеообращение жителей Краснодарского края, в котором они рассказали, что их жилье признали в судебном порядке самовольными постройками, и теперь они подлежат сносу. При этом стоимость потерянного жилья гражданам не компенсируется, а обращения в различные органы не дают каких-либо результатов.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю представить доклад по факту произошедшего. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ситуации.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о проверке, начатой по факту проведения на Камчатке религиозных обрядов, которые организовали мигранты в непредусмотренных местах.

Кроме того, председатель СК запросил повторный доклад по уголовному делу об издевательствах сверстников над 12-летней девочкой в Миассе Челябинской области.