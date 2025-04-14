Бастрыкин запросил доклад о незаконных обрядах на Камчатке

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке, начатой по факту проведения на Камчатке религиозных обрядов, которые организовали мигранты в непредусмотренных местах. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

В соцсетях и СМИ начала распространяться информация о том, что иностранцы организовали место для обрядов в Петропавловске-Камчатском без наличия разрешений.

После этого следователи начали процессуальную проверку.

Осенью прошлого года депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете проводить богослужения и религиозные молебны в многоквартирных домах.

Как отмечалось в документе, скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности.

Также депутатов особо обеспокоила ситуация с безопасностью детей во дворах и детских учреждениях, которые расположены рядом с большим количеством незнакомых людей.

