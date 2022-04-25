Одномоторный самолет потерпел крушение на западе Турции

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Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в городе Бурса на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местных властей, в самолете находились только двое пилотов. В настоящее время экстренные службы выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее легкомоторный самолет Piper 28 совершил жесткую посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате происшествия пилот не пострадал, пассажиров на борту не было. По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.