В Ульяновске на мальчика упало дерево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ульяновске на девятилетнего мальчика упало дерево, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"На ребенка упало дерево. Пострадавший мальчик девяти лет госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в областную детскую клиническую больницу", – прокомментировали в министерстве.

Уточняется, что происшествие случилось в Железнодорожном районе около школы 31. Перед этим в регионе представители ГУ МЧС объявили желтый уровень погодной опасности до конца дня 25 апреля. Это было связано с сильным ветром.

Ранее на юго-западе столицы в результате сильного ветра дерево упало на 13-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

Также сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку после падения на 11-летнюю девочку футбольных ворот в Москве. В ведомстве отметили, что после инцидента ребенка доставили в медучреждение. У девочки диагностировали ушибы, ее жизни ничего не угрожает.

