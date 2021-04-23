СК в Москве проверит инцидент с травмированием девочки при падении дерева

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На юго-западе столицы в результате сильного ветра дерево упало на 13-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что ребенка доставили в больницу. На данный момент врачи оказывают ей медицинскую помощь. По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

Кроме того, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку после падения на 11-летнюю девочку футбольных ворот в Москве. В ведомстве отметили, что после инцидента ребенка доставили в медучреждение. У девочки диагностировали ушибы, ее жизни ничего не угрожает.