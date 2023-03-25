Пожар в ангарах под Ростовом локализован

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожар в ангарах с целлюлозой в городе Аксае Ростовской области локализован на площади 1 200 квадратных метров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошело в металлическом складе утром 25 марта. Огонь перекинулся с одного ангара на рядом стоящий. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Сначала появилась информация о возгорании на площади 1 тысяча квадратных метров, затем огонь охватил 1,2 тысячи "квадратов".

Позже стало известно, что пожару присвоили 3 ранг.

В свою очередь, начальник регионального подразделения МЧС, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергей Филиппов рассказал, что в тушении пожара принимают участие 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

Он отметил, что на месте происшествия работает лаборатория Роспотребнадзора. Кроме того, не зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Причины возгорания устанавливаются.



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