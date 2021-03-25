Бастрыкин взял на контроль дело об истязании девочки в Талдоме

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры к расследованию дела об истязании малолетней девочки в Талдоме.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка без одежды.

По данным полиции, в помещении "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего".

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в больнице 6-летнюю девочку и ее 11-летнюю сестру. Отмечалось, что у младшего ребенка серьезные проблемы со здоровьем.

Кроме того, Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о надругательствах над детьми в психиатрической больнице в Московской области.

Как говорится на сайте СК, в редакцию издания обратились родители, рассказавшие о насильственных действиях сексуального характера в период лечения их детей в учреждении.