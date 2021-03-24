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Происшествия

20:55

Кузнецова и Ярославская посетили найденную в захламленном доме девочку

происшествия дети

Видео: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская посетили в больнице найденную в захламленном доме в Талдоме истощенную 6-летнюю девочку и ее 11-летнюю сестру.

Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Об этом рассказала Ярославская после посещения больницы. В настоящий момент несовершеннолетняя остается в медицинском учреждении из-за трудностей со здоровьем, добавила она.

"Девочкой занимаются врачи, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас ее жизни ничто не угрожает", – сказала она.

Теперь в ситуации с детьми и их содержанием разбираются правоохранители.

"Младшая и ее старшая сестра сейчас помещены в больницу... Дети в последнее время не посещали образовательные организации", – добавила Кузнецова. Информация о том, состояла ли семья на учете, выясняется, заявила она.

В РФ надо сделать единую горячую линию для людей, нуждающихся в помощи, уверена Кузнецова.

Ранее говорилось, что полицейские в Талдоме, которые погнались за подозрительным 65-летним мужчиной, нашли в его доме маленького истощенного ребенка без одежды. В помещении отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка.

Мать детей зарегистрирована в Москве. При обнаружении дочерей она находилась с ними в доме.

Следователи завели уголовное дело по факту истязания. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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