Кузнецова и Ярославская посетили найденную в захламленном доме девочку

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Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Об этом рассказала Ярославская после посещения больницы. В настоящий момент несовершеннолетняя остается в медицинском учреждении из-за трудностей со здоровьем, добавила она.
"Девочкой занимаются врачи, у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас ее жизни ничто не угрожает", – сказала она.
Теперь в ситуации с детьми и их содержанием разбираются правоохранители.
"Младшая и ее старшая сестра сейчас помещены в больницу... Дети в последнее время не посещали образовательные организации", – добавила Кузнецова. Информация о том, состояла ли семья на учете, выясняется, заявила она.
В РФ надо сделать единую горячую линию для людей, нуждающихся в помощи, уверена Кузнецова.
Ранее говорилось, что полицейские в Талдоме, которые погнались за подозрительным 65-летним мужчиной, нашли в его доме маленького истощенного ребенка без одежды. В помещении отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка.
Мать детей зарегистрирована в Москве. При обнаружении дочерей она находилась с ними в доме.
Следователи завели уголовное дело по факту истязания. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
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