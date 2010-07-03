Йога довела до инсульта женщину-инструктора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
У жительницы США во время занятия йогой произошел разрыв кровеносного сосуда на шее, что привело к инсульту, сообщает "Газета.ру".
40-летняя американка Ребекка Ли – ведущая популярного блога о йоге. Во время записи нового обучающего видео американка выполняла стойку на руках с опорой на голову. В какой-то момент у нее заболела голова, и резко упало зрение. Она не придала этому значение, списав все на грыжу межпозвоночных дисков.
Женщина забила тревогу лишь спустя два дня, поскольку ее состояние не улучшилось. Врачи установили, что она перенесла инсульт из-за разрыва правой сонной артерии. На лечение ушло полтора месяца, в ходе которых она страдала от мигреней и не могла подняться без посторонней помощи.
Инсульт серьезно сказался на здоровье женщины. Она не может разговаривать больше пары минут, страдает от провалов памяти и ежедневных головных болей, а разрыв аневризма, образовавшегося в сонной артерии, может привести к смерти.
Тем не менее американка не бросила занятия йогой, сконцентрировавшись на простых и безопасных упражнениях.
В начале января текущего года ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов получил серьезные травмы во время занятия йогой. У него зафиксировали перелом ребер, ключицы и позвонка. В середине февраля ведущего выписали из больницы.
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