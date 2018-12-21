Американка заработала на объятиях 56 тысяч долларов

Жительница Филадельфии заработала 56 тысяч долларов, обнимая людей, сообщает "Мир 24".

24-летняя Сесилия Баэз находит желающих обняться в интернете и признается, что нашла работу мечты. За час объятий американка берет с клиентов порядка 80 долларов. Помимо нее в штате компании работает порядка 400 "профессиональных обнимальщиков".

Ученые утверждают, что объятия полезны для здоровья. Причем в день необходимо не менее восьми объятий. Психологи говорят, что прикосновения нужны всем, вне зависимости от пола, возраста, темперамента и характера.