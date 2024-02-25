25 февраля, 19:32Происшествия
Семь домовладений повреждено при обстреле в трех приграничных районах Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины обстреляли три приграничных района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
В результате в селе Кульбаки Глушковского района были повреждены газовая труба и линии электропередачи. Также повреждены окна в трех домовладениях.
В селе Троицкое Кореневского района пострадали три домовладения. Там повреждены фасады, окна и крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждения получило одно домовладение, автомобиль и комбайн.
Старовойт пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь в восстановлении.
В ночь на 24 февраля Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности.
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