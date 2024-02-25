Семь домовладений повреждено при обстреле в трех приграничных районах Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли три приграничных района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В результате в селе Кульбаки Глушковского района были повреждены газовая труба и линии электропередачи. Также повреждены окна в трех домовладениях.

В селе Троицкое Кореневского района пострадали три домовладения. Там повреждены фасады, окна и крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждения получило одно домовладение, автомобиль и комбайн.

Старовойт пообещал всем собственникам пострадавшего имущества оказать помощь в восстановлении.

В ночь на 24 февраля Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности.