СК возбудил уголовное дело после провала пола в астраханском кафе

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с провалом пола в одном из кафе в Астрахани, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по Астраханской области.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года в кафе "Мечта". Во время поминального обеда в заведении провалилось 10 квадратных метров пола первого этажа. Четыре человека были госпитализированы в результате случившегося.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора кафе, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – отметили в СУСК по Астраханской области.

Считается, что директор кафе продолжала принимать заказы, несмотря на то, что в помещении давно не проводили капитальный ремонт.

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