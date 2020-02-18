Тело иностранца с разбитой головой обнаружили в Балашихе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Балашихе во дворе частного дома обнаружили тело иностранца с разбитой головой.

"Во дворе частного дома под задней частью автомашины ВАЗ-53 с открытой раной головы обнаружено тело мужчины – гражданина одного из иностранных государств, проживавшего в бытовке на территории данного участка", – говорится на сайте областного главка Следственного комитета РФ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее мужчину обнаружили мертвым в московском театре "Практика". По предварительным данным, 60-летний приезжий из Якутии работал в заведении электриком. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.