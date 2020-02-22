В управляющей компании опровергли данные об обрушении конструкций в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Управляющая компания Око Сервис опровергла информацию об обрушении части конструкций в башне Око в "Москва-Сити", сообщает РИА Новости.

В компании пояснили, что по неизвестным причинам упала небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене. Плановые работы по замене спандереля – глухого декоративного фасадного элемента ведутся на 46-м техническом этаже.

Там подчеркнули, что работы не угрожают жизни и безопасности людей.

В башне "Око" произошло частичное обрушение стеклянной стены



Ранее сообщалось, что с одной из башен Око в комплексе "Москва-Сити" упала часть конструкций, предположительно, стекло с 28-го этажа, пострадавших нет.