В башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В одной из башен "Москва-Сити" произошло обрушение части стеклянной наружной стены. Инцидент случился на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что машины, припаркованные у башни, были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент причины обрушения выясняются.

Ранее сообщалось об обрушении потолка в терминале С аэропорта Шереметьево. Позднее в воздушной гавани инцидент не подтвердили, заявив, что распространившееся по Сети фото было сделано в помещении, где проводятся ремонтные работы.