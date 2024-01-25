Посольство РФ разместило у себя выживших при крушении самолета в Афганистане

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Посольство РФ решило разместить у себя россиян, которые остались живы в результате падения воздушного судна в Афганистане. Об этом сообщил посол России Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

При этом он уточнил, что сотрудники посольства приезжали к двум оставшимся в госпитале выжившим перед их отправкой в Россию.

"Они жили у нас, чтобы им было максимально комфортно и они чувствовали к себе внимание", – заключил посол.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

В МИД РФ отметили, что занимаются вопросом возвращения на родину выживших в катастрофе россиян. Российское внешнеполитическое ведомство выразило признательность властям Афганистана за "содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек