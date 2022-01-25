Устроившая откровенную фотосессию на фоне мечети в Москве сослалась на незнание УК

13:42
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Девушка, которая устроила откровенную фотосессию на фоне мечети в Москве, сослалась на незнание Уголовного кодекса РФ. Об этом Мария Катанова сообщила в своем Instagram.
Девушка рассказала, что хотела получить развитие в профессиональном плане, поэтому обратилась за помощью в пиар-агентство. Юрист агентства заверил, что уголовная ответственность за это не предусмотрена.
"Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому", – подчеркнула блогер.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.
Позже Катанова, которая фотографировала девушку, рассказала, что целью было создание в социальных сетях гайда о недопустимом контенте. Она также отметила, что негативно относится к такому способу хайпа, поскольку это оскорбляет чувства верующих.
Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что данная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что любые подобные фото и видео задевают чувства верующих.
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