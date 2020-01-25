14 человек погибли в результате землетрясения в Турции

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Жертвами сильного землетрясения в Турции стали 14 человек, еще 270 оказались ранены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Отмечается, что 8 человек погибли и 225 пострадали в городе Элязыг. В провинции Малатья жертвами подземных толчков стали еще 6 человек, также были ранены 45 местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Сейсмособытие было зафиксировано в районе города Сивридже в 20:55. Его эпицентр залегал на глубине 7 километров.

В МВД по стране заявляли, что в результате происшествия были разрушены провинциальные здания. Также сообщалось о фиксировании толчков силой более 5 баллов.

11 января землетрясение произошло в пригороде Стамбула Силиври. Эпицентр располагался в акватории Мраморного моря.