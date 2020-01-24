Землетрясение произошло на востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Подземные толчки случились в районе города Сивридже в 20:55. Эпицентр природного явления находился на глубине семи километров.

По данным главы МВД страны Сулеймана Сойлу, пострадали четыре человека.

"Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели. После основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов", – сказал Сойлу.

11 января землетрясение произошло в пригороде Стамбула Силиври. Эпицентр располагался в акватории Мраморного моря.

Сейсмологическое событие ощущалось во многих районах Стамбула. В результате происшествия никто не пострадал.

