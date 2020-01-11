Землетрясение вызвало панику в турецком Стамбуле

Фото: ТАСС/imago/Xinhua

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом информирует "Газета.ру".

Подземные толчки случились в пригороде Стамбула Силиври. Сообщается, что эпицентр природного явления находился в акватории Мраморного моря.

Отмечается, что сейсмологическое событие ощущалось во многих районах Стамбула, у многих жителей это вызвало панику.

По некоторым данным, в домах начали раскачиваться люстры, вещи попадали с полок. Напуганные жители выбегали из зданий, однако известно, что в результате землетрясения обошлось без пострадавших.

Накануне десятки землетрясений случились на севере Камчатки. Причиной такого количества природных явлений стало сильное сейсмическое событие, произошедшее в регионе.