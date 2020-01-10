Десятки землетрясений случились на севере Камчатки

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Сейсмологи сообщили об обнаружении десятков землетрясений на Камчатке. Причиной такого количества природных явлений стало сильное сейсмическое событие, произошедшее на севере региона. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

"Рой землетрясений фиксируется на севере Камчатки с вечера четверга. Происходят они на территории Олюторского района. Магнитуда наиболее сильных из них составила от 4,1 до 5,9", – сообщил представитель службы.

В свою очередь, в МЧС заявили, что жертв и разрушений в результате произошедших землетрясений нет.

В четверг, 9 января, ГУ МЧС информировал о произошедшем землетрясении на Камчатке. Магнитуда природного явления составила 5,9. Эпицентр располагался на территории Олюторского района в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района. Отмечалось что жители могли почувствовать подземные толчки магнитудой 1-2 балла.

Ранее землетрясение случилось у Южных Курил. Сила природного явления составила 3,9.